La NASA va effectuer une transmission en Ultra HD en direct

L'agence spatiale américaine NASA va effectuer pour la première fois une transmission en direct de la Station Spatiale Internationale en définition Ultra HD.

Cette première diffusion en 4K à partir de l'Espace, prévue pour le 26 avril prochain, se basera sur la conversation entre l'astronaute de la NASA Peggy Whitson et Sam Blackman, directeur général et co-fondateur d’Amazon Web Services Elemental, qui sera diffusée à partir de Las Vegas.

Cette conversation s’insère dans un panel intitulé « Reaching for the Stars : Connecting to the Future with NASA et Hollywood », qui explorera comment les technologies avancées d’imagerie et les technologies sur le nuage font passer la recherche scientifique et le monde du cinéma à un niveau supérieur.

La transmission en 4K pourra être suivie en direct sur l’adresse : https://live.awsevents.com/nasa4k