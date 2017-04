Réalité Virtuelle : 75 milliards de dollars de revenus en 2021

Les prévisions de Greenlight Insights misent sur une croissance du segment de la Réalité Virtuelle (VR), mais uniquement à moyen-terme.

En effet, en 2016 les ventes de certains fabricants haut de gamme se sont montrées inférieures à ce qui était attendu, alors que dans le même temps le public plébiscitait le PlayStation VR, le Samsung Gear VR et d’autres casques moins onéreux. Et la tendance devrait se maintenir en 2017 avec une facturation qui devrait tourner autour des 7 milliards de dollars. Il faudra en fait attendre 2021 pour voir ce marché atteindre les 75 milliards de dollars de revenus, en partie grâce à l’essor des centres de divertissement délocalisés – comme les cinémas – où les utilisateurs peuvent tester la VR de façon peu coûteuse et plus immersive que sur un système domestique.

Selon ce rapport, parmi les tendances à surveiller en 2017 figurent les nouveaux casques VR alimentés par le système d’exploitation Windows 10 de Microsoft ou l’introduction de nouvelles plateformes matérielles de la part des principaux fabricants de PC à la fin 2017 .