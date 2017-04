La TV payante en forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Record de croissance du marché de la télévision payante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours de l'année 2016, rapporte IHS Markit.

Malgré des conditions économiques compliquées, cette région a atteint pour la première fois de son histoire la marque des 5 millions de foyers abonnés, révélant une croissance de 8% des abonnés et 15% des revenus, lesquels ont totalisé 2,27 milliards de dollars.

La région Moyen-Orient et l’Afrique du Nord est ainsi l’une à plus forte croissance pour la télévision payante au niveau global. Une tendance qui devrait se maintenir, puisque IHS Markit table sur 7 millions de foyers payants en 2021 et des revenus de plus de 4 milliards de dollars.

Deux opérateurs satellites – BeIN Media et OSN – se partagent le marché, contrôlant plus de 60% des abonnés et 55% des revenus au cours des dernières années .