La fiction française plébiscitée à la télévision

L'année 2016 est marquée par une forte progression de la fiction française qui voit son volume aidé par le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) augmenter de plus de 21 %, soit près de 900 heures, et atteindre son plus haut niveau depuis 2008.

Et, selon Frédérique Bredin, présidente du CNC, le succès des séries françaises se confirme, puisqu'après 7 années de domination de la fiction américaine, la fiction française a réalisé 82 des 100 meilleures audiences de fiction à la télévision au cours de l’an dernier .