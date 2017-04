Kodi pourrait utiliser des DRM pour redorer sa réputation face au piratage

Les extensions "pirates" du lecteur de médias Kodi pourraient se retrouver sur le banc de touche avec l'arrivée des DRM.

En effet, conscient que son image est entachée par des extensions utilisées pour pirater des chaînes TV, séries ou films, les créateurs du lecteur de médias Kodi envisagent d'utiliser des DRM pour "filtrer" les contenus légaux de ceux qui ne le sont pas. En effet, Kodi étant un projet Open-Source, il est évidement impossible de bloquer les extensions "pirates".

L'objectif de Kodi est de pouvoir proposer plus de contenus légaux à ses utilisateurs tout en démontrant sa bonne foi aux ayant-droits, qui pour beaucoup, voient de plus en plus Kodi comme un facilitateur du piratage .