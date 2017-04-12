|Par FS, le
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TNTSAT : De nouvelles mises à jour pour les décodeurs
D'autres décodeurs TNTSAT (en plus de la dizaine de la semaine dernière) vont recevoir automatiquement une mise à jour de leur logiciel interne par satellite.
• ASTRELL 13136
• ASTRELL 13136.3
• CGV PREMIOSAT HD-W4
• DIGITRONIC DTS750HD
• ENGEL RS4300
• FUJIONKYO F9100HD
• LENSON LD9300
• LENSON LD9350
• METRONIC 441639
• METRONIC 441639.2
• MICROSAT MS306IR
• MICROSAT MS310IR
• OPTEX ORS9989HD
• SAFESAT HD ONE
• SAFESAT HD ONE+
• SEDEA ST5100HD
• SEDEA ST5200HD
• SERVIMAT ARMIS
• SERVIMAT TSV7600
• SERVIMAT VEGA HD
• TECHWOOD RS885 CHB
• TECKWOOD TK100
• TELEFUNKEN TDSC400B
• TRIAX THR9850
• WISI OR17HD
Voici le planning de diffusion de ces mises à jour actualisé en conséquence :
Semaines paires
Lundi / Mardi / Mercredi
|Marque / Modèle
|Version
|TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136
|1.02.051
|HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD
|2.01-B8-5
|HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976
|1.14
|HUMAX TN5050HD
|1.08
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0050
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.042
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.030
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|PHILIPS DSR3231T
|1.8.10
Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
|Marque / Modèle
|Version
|TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B
|2.00.067
|SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639
|3.00.013
|SAGEM DS81
|1.3.10
|HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976
|1.14
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.042
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.030
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|HUMAX TN5050 HD
|1.08
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0050
Semaines impaires
Lundi / Mardi
|Marque / Modèle
|Version
|SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639
|3.00.013
|TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136
|1.02.051
|HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD
|2.01-B8-5
|HUMAX TN5050HD
|1.08
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0050
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.042
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.030
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|PHILIPS DSR3231T
|1.8.10
Mercredi
|Marque / Modèle
|Version
|SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639
|3.00.013
|TRIAX THR9500 / LENSON LD9500
|1.29.00
|CGV PREMIOSAT HD-W2
|1.B.3
|HUMAX TN5050HD
|1.08
|PHILIPS DSR3231T
|1.8.10
|SERVIMAT TSV6500 / METRONIC 441636
|1.110
|CGV PREMIOSAT HD-W
|1.53.00
Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
|Marque / Modèle
|Version
|TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B
|2.00.67
|SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639
|3.00.013
|HUMAX TN5050HD
|1.08
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0050
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.042
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.030
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976
|1.14
|SAGEM DS81
|1.3.10
Comme pour chaque mises à jour, pour que votre décodeur accepte la mise à jour, celui-ci doit être branché au secteur, en veille ou en fonctionnement. La mise à jour est automatique et ne doit pas être interrompue sous peine de rendre le décodeur inutilisable.