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TNTSAT : De nouvelles mises à jour pour les décodeurs

D'autres décodeurs TNTSAT (en plus de la dizaine de la semaine dernière) vont recevoir automatiquement une mise à jour de leur logiciel interne par satellite.

• ASTRELL 13136
• ASTRELL 13136.3
• CGV PREMIOSAT HD-W4
• DIGITRONIC DTS750HD
• ENGEL RS4300
• FUJIONKYO F9100HD
• LENSON LD9300
• LENSON LD9350
• METRONIC 441639
• METRONIC 441639.2
• MICROSAT MS306IR
• MICROSAT MS310IR
• OPTEX ORS9989HD
• SAFESAT HD ONE
• SAFESAT HD ONE+
• SEDEA ST5100HD
• SEDEA ST5200HD
• SERVIMAT ARMIS
• SERVIMAT TSV7600
• SERVIMAT VEGA HD
• TECHWOOD RS885 CHB
• TECKWOOD TK100
• TELEFUNKEN TDSC400B
• TRIAX THR9850
• WISI OR17HD

Voici le planning de diffusion de ces mises à jour actualisé en conséquence :

Semaines paires

Lundi / Mardi / Mercredi

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.051
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976 1.14
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10

Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.067
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.013
SAGEM DS81 1.3.10
HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976 1.14
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
HUMAX TN5050 HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050

Semaines impaires

Lundi / Mardi

Marque / Modèle Version
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.013
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.051
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10

Mercredi

Marque / Modèle Version
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.013
TRIAX THR9500 / LENSON LD9500 1.29.00
CGV PREMIOSAT HD-W2 1.B.3
HUMAX TN5050HD 1.08
PHILIPS DSR3231T 1.8.10
SERVIMAT TSV6500 / METRONIC 441636 1.110
CGV PREMIOSAT HD-W 1.53.00

Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.67
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.013
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976 1.14
SAGEM DS81 1.3.10

Comme pour chaque mises à jour, pour que votre décodeur accepte la mise à jour, celui-ci doit être branché au secteur, en veille ou en fonctionnement. La mise à jour est automatique et ne doit pas être interrompue sous peine de rendre le décodeur inutilisable.

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TNT SAT est une offre française de télévision du Groupe Canal+ permettant de recevoir la TNT gratuite par satellite. TNT SAT est diffusé par les satellites ASTRA 1L, ASTRA 1M et ASTRA 1N.
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