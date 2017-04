La Chine lance un satellite pour permettre l'accès à Internet dans les avions et les trains

La Chine a procédé au lancement, depuis le centre spatial de Xichang, du satellite expérimental ChinaSat-16 via une fusée Longue Marche 3B.

Ce satellite de communications en bande Ka de plus de 4 tonnes transporte la première charge en haut débit fabriquée par la Chine, laquelle peut transmettre 20 Go de données par seconde, ce qui en fait le satellite de communication le plus puissant que ce pays ait développé à ce jour.

Une fois positionné à 110,5° Est, le ChinaSat-16 offrira des communications internet aux avions et aux trains grande vitesse via ses 26 faisceaux couvant tout le territoire chinois .