7 chaînes SPI distribuées par satellite en Russie

L'opérateur satellite russe Orion va devenir le distributeur des chaînes SPI en Russie, suite à un accord signé avec SPI International / Filmbox.

Selon les termes de cet accord, Orion va commencer à distribuer sept chaînes SPI dans les packs « Unlimited » et « 1001 Nights » de sa plateforme satellite Telekarta.

Il s’agit des chaînes de cinéma FilmBox et FilmBox Art House ; de la chaîne d’arts martiaux FightBox ; de Fast&FunBox, une offre consacrée aux sports de l'extrême – du motocyclisme au snowbord, en passant par la Formule 1 – ; de FashionBox, consacrée aux marques et à la mode ; de la chaîne documentaire DocuBox, dédiée à la nature et à la civilisation ; et encore Erox, un canal érotique avec la programmation des meilleurs producteurs de contenus adultes au monde .