Près d'un foyer français sur deux regarde la télévision autrement

La télévision consommée « autrement » se généralise progressivement au sein des foyers français.

Selon Médiamétrie, chaque mois, un tiers des Français regardent la télévision sur un autre écran, que ce soit l'ordinateur, une tablette ou une smartphone. Au quotidien, 1 million d'entre eux n'utilisent d'ailleurs que ces écrans.

Néanmoins, cette pratique est plus ou moins affirmée selon l'âge des téléspectateurs. Elle séduit principalement les plus jeunes : 53,6% des téléspectateurs « 3 écrans » ont moins de 35 ans, alors que ces derniers ne représentent que 15,6% des téléspectateurs sur téléviseur et 28,6% de la population française.

Rattraper des programmes de télévision est devenu au fil des dernières années une pratique partagée par de nombreux Français. En 2016, ils sont 22,2 millions à regarder au moins un programme en replay chaque mois.

Cette progression est la conséquence de deux évolutions : d’un côté, les individus se sont davantage équipés en écrans mobiles avec une progression de la possession de tablettes et de smartphone, multipliant les opportunités de regarder des programmes en rattrapage ; d’un autre côté, l’offre de replay s’est améliorée et étoffée avec réduction du délai entre la diffusion des programmes et leur mise à disposition mais également allongement de la durée de disponibilité .