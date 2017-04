Eutelsat mobilise 5 satellites pour la couverture des élections présidentielles

Eutelsat se mobilise pour couvrir en direct l'élection présidentielle française lors des deux tours, les 23 avril et 7 mai 2017.

L'opérateur révèle qu'à ce jour, près de 400 heures de diffusion ont d'ores et déjà été réservées sur les satellites EUTELSAT 10A, EUTELSAT 16A, EUTELSAT 33C, EUTELSAT 5 West A et EUTELSAT 12 West B, en complément des ressources permanentes déjà fournies aux chaînes de télévision.

Ces capacités permettront aux chaînes, en particulier celles du groupe France Télévisions, de couvrir, en direct et partout en France, le déroulement des élections et diffuser les images tournées par leurs équipes dans les bureaux de vote à Paris et en régions, au sein des QG de campagne des onze candidats à l’élection présidentielle, aux sièges des partis politiques et à l’Elysée.

Dans le cadre de cette élection présidentielle, la vente de capacité satellitaire occasionnelle est coordonnée par le Centre de vente et de réservation d'Eutelsat. Celui-ci fournit des ressources ponctuelles pouvant aller de 10 minutes pour des reportages à plusieurs jours, dans le cadre de la couverture de compétitions sportives et d'autres événements spéciaux .