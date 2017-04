INSIGHT UHD, nouveau service de VOD illimité 100% Ultra HD

La chaîne INSIGHT lance INSIGHT UHD, un nouveau service de vidéo à la demande en illimité par abonnement dont la particularité est de ne proposer que des contenus au format Ultra HD.

Le service, disponible sous forme d'applications pour Android, Android TV, iOS, Apple TV, compatible Chromecast, et bientôt pour d'autres équipements comme les consoles X-Box One et Playstation ainsi que les matériels Amazone Fire TV. On peut également en profiter directement sur son ordinateur PC et Mac.

Les contenus proposés sont actuellement en anglais, au format Ultra HD (HDR) à 50 images/secondes.

L'accès au service est gratuit, avec de la publicité. Pour moins de 3 dollars par mois, la publicité disparaît intégralement et d'autres contenus sont disponibles. L’abonnement annuel est à moins de 25 dollars.

Le service est disponible sur INSIGHT.TV, y compris les liens pour obtenir les applications .