La chaîne ENORME TV va être relancée

Bonne nouvelle pour ceux qui appréciaient la chaîne ENORME TV puisque celle-ci vient d'être reprise et sera relancée sous peu.

Souvenez-vous, en décembre dernier nous vous annoncions l'arrêt de la chaîne ENORME TV. Finalement, en quelques mois la chaîne a trouvé un repreneur. C'est GONG MEDIA qui devient le nouvel éditeur de l'ENORME TV et va relancer la chaîne en la recentrant sur sa thématique originale : la comédie et l'humour. Elle fera notamment la part belle aux nouveaux talents.

« Nous sommes particulièrement honorés de la confiance que nous fait le groupe à l’origine de l’ENORME TV en nous cédant une de leurs marques. Celle-ci est le fruit de 5 ans de développement et d’efforts dans la construction d’un catalogue de qualité sur la thématique de l’humour. Nous allons maintenant apporter notre savoir-faire d’éditeur de télévision et de contenus dans l’univers des Millenials et du Digital afin de faire fructifier ce qui est déjà une très belle marque bien référencée » a déclaré André de Semlyen, Directeur Général et fondateur de GONG MEDIA.

ENORME TV devient la cinquième chaîne TV éditée par GONG. La date de reprise de ses émissions chez les opérateurs n'a pas été annoncée, ni son éventuelle disponibilité par satellite .