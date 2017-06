Quand le satellite est l'élément manquant de la sécurité civile Portugal

On se souvient tous des feux de forêts qui ont récemment touché le Portugal, provoquant la mort de 64 personnes.

L'enquête qui a suivi cette catastrophe vient maintenant mettre à nu les failles du système de communication SIRESP (Système Intégré des Réseaux d'Urgence et de Sécurité du Portugal), chargé de connecter les secours, qui a coûté plus de 540 millions d'euros au contribuable portugais et dont la gestion revient annuellement à 40 millions d'euros.

L'un des problèmes soulevés : ce système ne possède pas d’antennes satellite qui puissent prendre le relais en cas de faille des communications par câble, comme ce fût le cas dans le centre du Portugal.

Face à l'ampleur de la tragédie et aux critiques qui se font entendre, la ministre de l'intérieur du Portugal a d'ores et déjà ordonné l'acquisition de deux antennes dont le coût – d'acquisition, mais aussi de communications – devrait tourner autour des 100 000 euros par an .