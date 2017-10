Les nouveautés Sony en exposition au festival « Son & Image »

Pour ceux qui n’ont pas réussi à accompagner les nouveautés Sony du segment divertissement grand public, exposées au dernier IFA de Berlin, voilà une bonne occasion de se rattraper.

Le fabricant nippon participera au festival à la 40e édition du festival « Son & Image » qui débute le vendredi 13 octobre prochain au Novotel Paris Tour Eiffel, exposant ses produits les plus récentes.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir la barre de son 7.1 ch de Sony HT-ST5000 qui prend en charge le son Hi-Res Audio mais également les formats Dolby Atmos et DTS:X ; l’ampli-tuner AV Home Cinema 7.2 canaux STR-DN1080, compatible avec le format DTS:X et le Hi-Res Audio ; ou encore le téléviseur OLED A1 77" équipé du processeur 4K HDR et du système audio Acoustic Surfacei .