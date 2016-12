3,6 millions d'abonnés à la TV payante portugaise

L’heure est aux bilans trimestriels, notamment sur la TV payante. Cette fois, ce sont les statistiques sur le marché portugais qui viennent d’être publiées et qui montrent une croissance de 159 000 clients au cours de la dernière année, totalisant 3,6 millions de foyers.

Une progression expliquée par l’augmentation (+28,8% d’une année sur l’autre) du segment de la fibre optique, qui représente aujourd’hui 27,1% du total des abonnés à la télévision payante au Portugal ; un secteur où le câble est toujours roi (avec 36,8% du total) et où l’ADSL et le satellite ferment la marche avec respectivement 19,5% et 16,5% du total.

Côté opérateurs, NOS continue leader avec 43,5% des abonnés, suivi de Meo, Vodafone et Nowo, qui détiennent respectivement 39,4%, 12,2% e 4,7% de part de marché. À noter encore qu’au 3e trimestre 2016, 3,2% des personnes de 10 ans et plus souscrivaient des services de streaming à la demande comme Netflix, Fox Play et NPlay .