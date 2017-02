S'il est élu à la Présidence de la République Française en mai 2017, Emmanuel Macron créera une chaîne TV franco-algérienne "à la Arte".

« Je soutiens en particulier un grand projet inspiré des liens anciens entre nos artistes et nos techniciens audiovisuels et de l’exemple européen. Nous pourrions poser les fondations d’une plateforme de diffusion franco-algérienne, pour la télévision et en ligne, en partenariat avec les chaînes existantes, à l’image de la chaîne Arte. » a déclaré Emmanuel Macron en visite à Alger.