Découvrez la RTS : deuxième partie

Suite et fin de notre visite des locaux de la RTS situés à Genève (Suisse) : après les installations extérieures et la régie, direction les plateaux TV et leurs équipements ainsi que les véhicules de la RTS.

Cliquez ici pour continuer la visite et si vous aviez manqué la première partie, cliquez ici pour l'intégralité de l'article à partir du début .