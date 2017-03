Le satellite Amos-7 est opérationnel

L’opérateur Israélien Spacecom nous informe que son satellite de communications Amos-7 est désormais pleinement opérationnel sur la position orbitale 4° Ouest.

Remplaçant le satellite Amos-2, en fin de vie après 13 ans de bons et loyaux services, et co-positionné avec Amos-3, Amos-7 est maintenant en mesure de fournir toute une panoplie de services de télévision et de données avec ses 24 répéteurs en bande Ku couvrant l’Europe (et notamment l’Europe Centrale et de l’Est), le Moyen-Orient et le continent africain.

En plus de ces ressources, Spacecom possède encore le satellite Amos-4, en position sur les 65º Est, qui fournit des services de communication et de diffusion en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie, et prévoit également de lancer Amos-17 sur la position 17° Est en 2019 .