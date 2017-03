Nomination à la Business Line Internet d'Eutelsat

Béatrice Beau (ex Canal et Bouygues Telecom) est nommée Directrice de la Business Line Internet d'Eutelsat, la ligne de produit Internet du groupe.

Elle est directement rattachée à Michel Azibert, Directeur général délégué, Directeur commercial et du développement. Béatrice Beau a pour mission de piloter et de développer la ligne de produits Internet du Groupe, qui se trouve au coeur de la stratégie de croissance d'Eutelsat.

Béatrice Beau a réalisé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Canal ainsi que chez Bouygues Telecom. Elle a occupé différents postes de direction commerciale et marketing, notamment ces huit dernières années comme Directrice commerciale, marketing et relations clients chez Canal+ Overseas. Elle y a défini la stratégie marketing et commerciale et piloté le déploiement dans de nombreux territoires .