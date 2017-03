Eutelsat 172B entre dans sa phase finale de préparatifs

Le satellite Eutelsat 172B est entré dans la dernière phase de préparatifs sur le site toulousain d'Airbus Defence and Space.

Il sera transporté vers la Guyane française le 20 mars prochain afin d’être lancé le 25 avril prochain à bord d’un lanceur Ariane. Une fois en orbite à 172° Est, ce satellite de 3,5 tonnes offrira une capacité additionnelle permettant le déploiement d’applications en plein essor telles que la connectivité à bord des avions et des navires, les liaisons pour les réseaux mobiles et d’entreprise, la distribution vidéo et les services gouvernementaux.

Le satellite Eutelsat 172B est, en outre, équipé d'une nouvelle charge utile multifaisceaux en bande Ku dotée d'une capacité de bande passante de 1,8 Gbps afin de répondre aux besoins d’une région dont la croissance du trafic aérien est la plus soutenue au monde. Avec l’arrivée de plus de 8 000 avions équipés d'ici 2034, la zone Asie Pacifique offre en effet de vastes perspectives en matière de services de connectivité et de divertissement en vol .