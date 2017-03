Orion Express renforce sa confiance en Intelsat

Autre prolongation de contrat avec Intelsat : celle signée par le groupe Orion Express pour garantir la distribution de services médias et DTH en Russie via le satellite Intelsat 15.

Le fournisseur de services de télévision, qui détient également la deuxième plus grande plateforme DTH sur le territoire russe, utilise déjà les satellites Intelsat 15 et Horizons 2, co-positionnés à 85º, pour acheminer des services DTH aux particuliers et des contenus de télévision aux têtes de réseau des opérateurs de câble et IPTV. L’accord maintenant signé étend la collaboration entre les deux partenaires jusqu’à la prochaine décennie, garantissant l’expansion de services de qualité pour Orion Express, en Russie et dans les pays de la Communauté des États Indépendants, tout en lui permettant d’attirer encore plus de diffuseurs nationaux et internationaux .