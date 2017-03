SpaceX prévoit de lancer le satellite SES-10 ce jeudi

C’est ce jeudi 30 mars que l'opérateur SpaceX a prévu de lancer le satellite SES-10 de l'opérateur basé au Luxembourg, depuis le Centre Spatiale Kenndy en Floride.

Une fois en orbite, SES-10 sera positionné à 67 degrés Ouest, conformément à un accord avec la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou) et sera utilisé pour le réseau satellitaire Simón Bolivar 2.

Avec une charge utile en bande Ku composée de 55 répéteurs équivalents à 36 MHz, parmi lesquels 27 supplémentaires, le satellite à missions multiples est le premier satellite de SES entièrement dédié à l’Amérique latine. Il remplacera la capacité actuellement fournie par les satellites AMC-3 et AMC-4 de SES à cette position, et il fournira une capacité additionnelle pour le Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes. Les faisceaux personnalisés, flexibles et de forte puissance fourniront des services de diffusion directe par satellite (DTH), ainsi que des services pour les entreprises et la mobilité. Il fournira également de la connectivité au secteur maritime, notamment dans les Caraïbes, où naviguent déjà 40% du total des navires de croisière à l’échelle mondiale .