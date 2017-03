L'Allemagne passe au DVB-T2

Une nouvelle page dans l'histoire de la télévision allemande s'est écrite dans la nuit de mardi à mercredi avec la transition vers la norme DVB-T2.

Environ 350 stations de 60 localisations ont ainsi commuté vers le signal numérique terrestre en haute définition, « comme prévu et sans aucun problème » affirment les autorités, même si la migration ne sera complètement achevée qu’en 2019 puisque cette opération touche près de 3,4 millions de foyers allemands qui reçoivent les émissions de télévision par voie terrestre.

Les téléspectateurs allemands peuvent ainsi désormais recevoir une quarantaine de chaînes publiques et privées en DVB-T2 – pour ces dernières, transmises via le bouquet Freenet, il faudra débourser 69 euros par an ou 5,75 euros/mois – en s'équipant d’un nouveau décodeur ou d'un nouveau téléviseur déjà prêt pour la réception.

Rappelons qu'en France, le CSA envisageait le passage au DVB-T2 pour le territoire français en 2018, comme nous l’avions indiqué dans cet article.

Quoi qu’il en soit, cette transition en Allemagne ne ravit pas forcément les foyers français limitrophes habitués à suivre les émissions allemandes, désormais incapables de recevoir les « nouvelles » chaînes sans un nouveau décodeur.. .