La Coupe d'Italie en HD gratuitement sur Tivùsat

Le bouquet italien Tivùsat, diffusé par satellite via Hot Bird (13° Est), reprend ses transmissions de la Coupe d'Italie 2016/2017 de football, également appelée TIM Cup – en HD.

La semaine prochaine, les fans du « ballon rond » transalpin pourront suivre les matches retour des demi-finales de la compétition sur RAI 1 HD : Roma-Lazio (0-2 à l'aller) est prévu pour le mardi 4 avril, à 20h45, alors que la rencontre Naples-Juventus (1-3 à l’aller) aura lieu le lendemain à la même heure.

Les deux rencontres pourront être suivies sur la position 101 d'offre italienne gratuite par satellite.

Tivùsat est un bouquet TV italien gratuit par satellite comprenant 88 chaînes TV et 35 radios. Pour le recevoir, il suffit d'acquérir un décodeur ou un module satellite compatible Tivùsat et de pointer sa parabole (ou la faire pointer par un antenniste) vers le satellite Hot Bird. Les revendeurs 2Galli et TVCorner proposent un choix de modules et décodeurs satellite Tivùsat .