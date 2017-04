Scripps Networks lance une chaîne culinaire gratuite en Italie

Le groupe Scripps Networks vient d'annoncer le lancement de sa chaîne culinaire Food Network en clair sur le marché italien le 8 mai prochain.

Food Network offrira un mélange de productions originales locales et de spectacles internationaux phares, y compris le divertissement culinaire, les séries de compétitions et les techniques de cuisson de la cuisine. En plus des émissions locales originales, qui seront produites en italien, toute la programmation sera doublée en italien.

« Le lancement de Food Network en Italie, un marché clé de croissance pour Scripps Networks Interactive, représente une étape importante dans l'expansion globale de cette marque », a déclaré Phillip Luff, directeur général de UK & EMEA pour Scripps Networks Interactive, ajoutant « L'Italie offre une culture riche et dynamique, où la nourriture est dans l'ADN des gens, et la programmation unique et amusante de Food Network va engager les nombreux millions d'Italiens qui célèbrent la nourriture » .