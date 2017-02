SES s'associe à Globecast pour étendre la portée de la chaîne d'info turque TRT World

TRT World étend sa distribution mondiale avec Globecast, fournisseur international de solutions pour les médias, en utilisant la flotte de SES.

La plateforme turque d'actualités internationales TRT World a commencé à diffuser en janvier depuis les satellites Astra à 19,2 degrés Est, Astra à 28,2 degrés Est et SES-5 à 5 degrés Est. Ces positions orbitales ont été choisies pour atteindre les téléspectateurs en Europe continentale, au Royaume-Uni et en Afrique subsaharienne.

Dans le cadre d’un programme international et d’un accord pluriannuel avec TRT World, Globecast étend la diffusion par satellite de la chaîne à travers le monde, fournissant les solutions techniques de télédiffusion nécessaires pour parvenir à cette diffusion mondiale étendue, incluant une connectivité mondiale et des services de distribution en liaison montante utilisant sa portée unique et son accès à 10 satellites.

TRT World appartient au télédiffuseur public national turc TRT. Il s’agit de la première plateforme d’actualités internationales en anglais de Turquie, offrant une couverture de l’actualité en anglais 24h/24 et 7j/7, depuis Istanbul .