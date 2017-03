SES-15 est arrivé à Kourou

Le satellite SES-15, de l'opérateur du même nom, est arrivé au centre spatial européen de Kourou, en vue de son lancement par un vaisseau Soyuz en avril prochain.

Conçu et fabriqué par Boeing, SES-15 transportera une charge utile hybride, offrant des faisceaux larges additionnels sur la bande Ku ainsi qu'une capacité haut débit (HTS) sur les bandes Ku et Ka. Le satellite sera équipé d'un système de propulsion électrique pour la mise en orbite et les manœuvres orbitales. Le satellite transportera également une charge utile hébergée du système WAAS, financée par le gouvernement américain et destinée à améliorer les performances du système de positionnement global (GPS).

SES-15 est le premier satellite hybride de SES prévu au lancement et est équipé de 16 répéteurs en bande Ku (équivalents à 36 MHz) ainsi que d’une charge utile 10 GHz à haut débit. Le satellite à propulsion entièrement électrique opérera à partir de la nouvelle position orbitale à 129 degrés Ouest et desservira l'Amérique du Nord, le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes .