Verizon s'en remet aux satellites avec SES pour développer son offre Ultra HD

SES annonce la signature d'un contrat avec Verizon afin d'accélérer le développement de solutions Ultra HD pour les abonnés Verizon aux États-Unis.

Dans le cadre de cette collaboration, Verizon recevra et testera le contenu de la plate-forme Ultra HD de SES, qui combine une gamme croissante de canaux Ultra HD et des équipements de réception via satellite.

SES insiste sur le fait que sa plate-forme Ultra HD est distribuée sur une largeur de bande satellitaire dédiée, ce qui offre une expérience de meilleure qualité au téléspectateur par rapport aux offres 4K actuelles livrées par internet (OTT), qui peuvent être sujettes à des goulots d'étranglement, à la saturation et à la congestion du réseau. Avec neuf canaux linéaires Ultra HD, la plate-forme offre le plus grand bouquet de programmation Ultra HD disponible en Amérique du Nord .