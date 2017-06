Par CP, le Verizon complète l’acquisition de Yahoo Inc! Le groupe Verizon Communications a officialisé avoir complété l'acquisition des activités internet de Yahoo! Inc. pour un montant de près de 4,5 milliards de dollars. Suite à ce rachat, Verizon va combiner ces actifs avec les activités de son groupe AOL pour donner naissance à une nouvelle filiale désignée Oath, une entité qui va combiner plus de 50 marques de technologies et de médias. Le portefeuille du nouveau groupe Oath, né ce mardi et qui sera une référence dans les segments du numérique et du mobile, va comprendre HuffPost, Yahoo Sport, AOL.com, Yahoo Finance, entre autres actifs . Partager sur : Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

Cliquez-ici pour vous abonner gratuitement. ‹ Actu précédente Afficher les commentaires des lecteurs