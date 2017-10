Changement à la tête de MX1, filiale de SES

L'opérateur de satellites SES annonce la nomination de Wilfried Urner au poste de CEO de MX1, filiale de SES, avec effet immédiat, à la place de Avi Cohen qui a décidé de quitter le groupe.

À la tête de la société SES Platform Services depuis de nombreuses années, M. Urner a été fondamental pour constituer un portefeuille important d'activités pour SES Video et pour HD+, la plateforme HD allemande. Il a également été l'une des pièces-clé lors de l'acquisition de RR Media et la création et l’intégration de MX1 en 2016. Il conservera ses actuelles responsabilités en parallèle avec son nouveau rôle .