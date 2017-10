Televés met en place sa révolution 4.0

Televés va investir 23 millions d'euros au cours des 4 prochaines années.

Le but est de développer un ambitieux projet qui permettra d'approfondir la révolution menée vers l'industrie 4.0. Celui-ci comprend la création de 120 nouveaux postes de travail, d'importantes opportunités de formation et de développement professionnel, mais également la mise en place de nouvelles technologies et de méthodes de fabrications, comme la Réalité Augmentée (AR) ou l'Internet des Objets (IoT).

Pour Televés, ce projet devrait, à terme, permettre au groupe d'améliorer le processus de fabrication, de concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités et technologies, d'améliorer la communication avec ses clients et de s'ouvrir à de nouveaux marchés, comme la 5G ou l'aérospatial .