SES-9 dessert la Malaisie en haut débit mobile

CompuDyne, fournisseur de solutions de télécommunications en Malaisie, s'est allié à SES Networks afin de fournir des services de transmissions mobiles en Malaisie et dans les îles voisines.

Ces services seront assurés en s’appuyant sur la capacité disponible en bande Ku sur le satellite SES-9, le plus gros satellite du groupe basé au Luxembourg consacré à la région Asie-Pacifique. Le but est de servir Digi, le plus important opérateur mobile malaisien et client de CompuDyne, qui pourra ainsi desservir ses clients – entreprises et particuliers – installés dans les zones les plus isolées du pays en services de haut débit mobile .