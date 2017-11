SES prend possession de son satellite EchoStar 105/SES-11

Airbus a transféré à SES le contrôle du satellite EchoStar 105/SES-11, placé sur la position orbitale de 105° Ouest depuis quelques jours.

EchoStar 105/SES-11 est un satellite à double mission, qui fournit à l’opérateur luxembourgeois SES une charge utile en bande C composée de 24 transpondeurs de 36 MHz, détenue et exploitée par SES et commercialisée sous l'appellation SES-11. Il fournit également à l’opérateur américain EchoStar une charge utile de 24 transpondeurs en bande Ku de 36 MHz, commercialisée sous la marque EchoStar 105.

EchoStar 105/SES-11 est le 47e satellite basé sur la plateforme ultra fiable Eurostar E3000 d’Airbus. Avec une masse au lancement de 5 200 kg, le satellite génère une puissance électrique de 12 kW .