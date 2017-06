CNN, leader auprès des voyageurs d'affaires

Selon la toute première étude Media GPS menée par le cabinet d'études BDRC auprès de 9,9 millions de voyageurs hebdomadaires internationaux, CNN est le média d'information international leader auprès des voyageurs d'affaires et de loisirs dans le monde.

CNN se classe devant BBC (43%), CNBC (27%) et tous les autres médias internationaux.

Les résultats démontrent que l’audience de CNN se compose principalement de voyageurs fréquents et aisés, qu’il s’agisse des voyages d’affaires et d’agrément. Ces derniers représentent près de 42 millions de vols aériens à l’international et 63 millions de nuitées en hôtels totales chaque année, et dont l’actif liquide atteint 1,7 milliard de dollars .