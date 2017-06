Inmarsat : nouveaux clients pour Global Xpress

Le fournisseur de connectivité en haut débit pour l'industrie maritime Speedcast International vient de renforcer sa confiance dans l'opérateur de satellite Inmarsat.

En effet, il vient en effet de rajouter 350 bateaux, notamment des navires haut de gamme sur les marchés de l'énergie, des croisières et des loisirs, aux 2 000 qu'il s'est engagé à relier au service Global Xpress d'Inmarsat au cours des prochaines années. Parallèlement à l’ajout des navires haut de gamme, Inmarsat élargit également son partenariat commercial avec Speedcast sur le marché maritime grec, suite à l’alliance stratégique formée l'été dernier.

Pour les responsables de Speedcast, ce nouvel accord est la preuve que les propriétaires de navires et les opérateurs de multiples segments ont une claire volonté de créer une connectivité fiable et à grande vitesse pour une exploitation sûre et efficace des navires.

Lors des 12 premiers mois d’exploitation, Inmarsat a déjà garanti la présence de son système Fleet Xpress sur 10 000 navires .