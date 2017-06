La technologie de MOJJO mise en oeuvre pour Roland-Garros 2017

La start-up parisienne MOJJO permet de voir ou revoir le meilleur des matches de Roland-Garros 2017 d'une façon inédite.

Les « Résumés à la carte » réalisés grâce aux algorithmes de MOJJO et expérimentés par France Télévisions et la Fédération française de Tennis à l'occasion du dernier tournoi Roland-Garros, sont des vidéos des matches de 3, 5 ou 10 minutes, dont les temps morts ont été automatiquement supprimés, permettant au spectateur de ne voir que les moments les plus marquant d'un match en quelques minutes seulement.

La technologie créée par MOJJO a permis de réduire et de condenser les matches à partir des directs commentés de France Télévisions, le tout sans interruption, sans publicité ou même changement de côté. Le public prend ainsi la main sur ce qu’il veut revoir des matches proposés.

La technologie de la start-up MOJJO qui permet de créer ces résumés à la carte est unique au monde : c'est à partir de la vidéo d’une seule caméra que les algorithmes détectent la balle, les lignes et les joueurs, et sont alors capables de comprendre tout ce qu’il se passe dans un match. Les temps morts sont supprimés et les résumés sont réalisés automatiquement en sélectionnant les points les plus spectaculaires en plus des échanges qui transcrivent l’histoire de la rencontre.

Les matches résumés par MOJJO sont disponibles sur le site de Francetv en cliquant ici.