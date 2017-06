Les 10 premiers satellites Iridium NEXT validés en orbite

La mise en service des dix premiers satellites Iridium NEXT lancés en janvier dernier s'est déroulée de façon parfaitement nominale et toutes les étapes de validation en orbite ont été franchies avec succès.

Les satellites sont aujourd'hui interconnectés entre eux et fonctionnent en totale compatibilité avec la constellation initiale Block One. Cette étape permet de pouvoir procéder au lancement de la seconde grappe de 10 satellite le 25 juin prochain par SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie.

Totalement indépendante de tout autre réseau terrestre, la constellation Iridium Next offrira une connectivité mondiale les communications en mouvement, grâce à 66 satellites interconnectés et exploités depuis une altitude de 780 km, complétés par neuf satellites de rechange placés en orbite de parking et six satellites additionnels stockés au sol .