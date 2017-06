3 millions de cartes Tivùsat actives

Le bouquet TV italien gratuit de TNT par satellite Tivùsat vient de franchir le cap des 3 millions de cartes actives, indiquant qu'elles sont présentes dans plus de 9% des foyers italiens.

Cela signifie surtout que, depuis son lancement, le 31 juillet 2009, ce bouquet diffusé sur la position orbitale 13° Est a connu une croissance graduelle et constante, notamment lors du moment plus difficile qu’a connu le marché.

Rappelons que Tivùsat permet de recevoir gratuitement – moyennant une parabole, l'équipement certifié Tivùsat HD et la carte à puce adéquate – les principales offres italiennes et internationales, à savoir : 90 chaînes de télévisions généralistes et thématiques – dont 30 en HD –, 43 canaux de radios, une sélection de services à la demande et 3 chaînes en 4K pour les grandes occasions .