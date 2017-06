Partenariat entre Sky / Virgin Media dans la publicité

Sky et Virgin Media annoncent un partenariat stratégique pour accélérer la mise en place de publicités ciblées sur leur respective plateforme sur les marchés britannique et irlandais.

Avec cette formule, les annonceurs de ces opérateurs seront ainsi en mesure d’atteindre une audience potentielle de plus de 30 millions de téléspectateurs, mettant cette solution à égalité avec les principaux réseaux sociaux.

Utilisant des données détaillées sur les clients, et se basant sur la solution SkyAdSmart et celle développée par la maison-mère de Virgin Media, Liberty Global, ce partenariat couvrira la publicité linéaire, le segment de la Vidéo à la Demande et, dans un futur proche, de nouvelles plates-formes .