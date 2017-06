Anomalie sur le satellite AMC-9

SES annonce le transfert de la capacité de son satellite AMC-9 vers un satellite alternatif, suite à une importante anomalie constatée samedi dernier.

En orbite sur la position orbitale 83° Ouest depuis 2003, ce satellite couvre les États-Unis et le Mexique en bande Ku et C.

En attendant de comprendre l’origine de ce problème et l’étendue des dégâts, l’opérateur a immédiatement informé ses clients, commençant la phase de transfert de services.

SES a également indiqué que, dans le cas où le satellite serait définitivement perdu, l'impact financier sur ses revenus de l’année pourrait se monter à 20 millions d’euros .