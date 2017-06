Vega a un rival sur le segment des petits satellites

Outre la présentation des nouveautés technologiques, le 52e salon du Bourget aura également été l'occasion d'annoncer la création d'un nouvel opérateur de lancements spatiaux.

Détenue à 75% par Glavkosmos et à 25% par Kosmotras, cette nouvelle société appelée GK Launch Services vient correspondre au désir de l'agence spatiale russe Roscosmos de marquer une présence sur le segment des lanceurs consacrés aux satellites de petite taille.

La décision de créer une coentreprise a également été motivée par la nécessité d’utiliser les installations des infrastructures terrestres russes en cours de développement pour les missions spatiales, en particulier le Centre Spatial de Vostochny. Et l’objectif de cet opérateur est ambitieux : ni plus ni moins que posséder plus de 50% du marché des lancements des petits satellites.

Glavkosmos affirme qu’en poursuivra en parallèle son investissement dans les programmes commerciaux aux côtés d’Arianespace via le lanceur Soyouz, tout en investissant dans le développement d’autres projets .