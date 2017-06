Une nouvelle version de Dailymotion pour bientôt

Le service de partage de vidéo Dailymotion se refond et dévoilera sa nouvelle version le 5 juillet prochain.

Maxime Saada, Président-Directeur Général de Dailymotion, a présenté à Cannes le nouveau Dailymotion à l'occasion du festival Cannes Lions dédié à la créativité. Profitant de cet événement rassemblant des créatifs de tous bords, Maxime Saada a donné rendez-vous aux annonceurs publicitaires : « Nous sommes très fiers de révéler le nouveau Dailymotion aux annonceurs et partenaires ici à Cannes. La nouvelle application a pour vocation de devenir la destination privilégiée des utilisateurs qui pourront découvrir les vidéos à ne pas manquer sur quatre thématiques principales : actu, sports, musique et divertissement. Pour nos partenaires, la nouvelle App est la marque de toute l’attention qu’on souhaite leur porter ainsi qu’à leurs contenus. Les marques bénéficieront d’une nouvelle approche publicitaire qui donnera la priorité aux formats innovants moins intrusifs pour les utilisateurs. Ce lancement marque un tournant pour Dailymotion et le début d’une nouvelle histoire. »

Dailymotion promet une offre premium de contenus riche et de qualités articulée autour de quatre thématiques phares – Actu, Sport, Musique, Divertissement – pour répondre au mieux aux attentes des 18-49 ans, nouvelle cible prioritaire de la plate-forme : News, Musique, Entertainment et Sport. La priorité est donnée aux contenus frais, au live ainsi qu’aux formats courts. Les utilisateurs auront également accès à des contenus exclusifs.

Pour ce faire, Dailymotion a nouer de nouveaux partenariats avec des leaders mondiaux des médias et du divertissement tels que Universal Music Group, CNN et Vice .