EchoStar Mobile et Thales s'associent dans la connectivité mobile

Thales et EchoStar Mobile Limited, filiale d'EchoStar Corporation, ont conclu un accord pour développer conjointement des services de téléphonies et données mobiles avancées par satellite.

Cette association a pour objectif de répondre aux besoins croissants en matière de sécurité publique des forces de sécurité et de premiers secours en France et dans toute l'Europe, même en cas de défaillance des réseaux mobiles traditionnels.

Cette collaboration portera sur le développement de solutions mobiles par satellite et terrestres de bout en bout pour la protection civile et les secours aux victimes en cas de catastrophe (PPDR – Public Protection and Disaster Relief en anglais), ainsi que le développement de terminaux mobiles satellitaires et terrestres spécialisés.

Le satellite EchoStar XXI, lancé le 8 juin 2017, dotera EchoStar Mobile d'un réseau satellite mobile en bande S qui couvrira toute l'Europe et donc les 28 États membres de l'Union européenne. Les sociétés travailleront également ensemble pour explorer et mettre au point des solutions destinées à améliorer la qualité et la fiabilité de connectivité des services PPDR exploitant le spectre de la bande S, comme par exemple l’intégration de composants terrestres complémentaires .