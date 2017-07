Cartoon Network aide à améliorer son niveau d'anglais

Quand les dessins animés aident à apprendre les langues !

Turner Asia Pacific, filiale du groupe Turner, vient de s'associer avec le développeur coréen Qualson afin d'offrir une nouvelle application qui permettra aux utilisateurs de différentes classes d'âge d'apprendre l'anglais à travers les contenus et les personnages de Cartoon Network, comme « We Bare Bears », « Adventure Time » ou « The Amazing World of Gumball ».

Cette application, destinée aux enfants et aux adultes qui désirent améliorer leur niveau d’anglais, sera lancée en octobre en Corée du Sud et postérieurement dans d’autres territoires asiatiques, comme le Japon ou Taïwan.

Apprendre une langue étrangère en utilisant les programmes destinés aux enfants est une méthode utilisée depuis plusieurs années par des expatriés de tous âges .