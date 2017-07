3 personnes condamnées en Égypte pour piratage TV

Trois personnes qui pirataient des bouquets TV ont été condamnés par la justice égyptienne à des peines de prison de deux ans et une amende de 4 100 dollars.

Irdeto, société spécialisée dans la sécurisation des contenus audiovisuels, s'est allié à l’opérateur MultiChoice Africa Limited pour dénoncer un réseau qui piratait des signaux vidéo et vendait des décodeurs et abonnements illégaux qui ont permis à plus de 163 000 téléspectateurs de suivre les émissions d’un certain nombre d’opérateurs internationaux.

Pour MultiChoice Africa, ces condamnations sont « essentielles pour envoyer un message que le piratage est une infraction grave qui endommage l’industrie des médias et du divertissement. Notre collaboration avec Irdeto et le soutien incroyable des autorités égyptiennes sans lesquelles cela n’aurait pas été possible, démontre l’importance de travailler ensemble pour lutter contre le problème croissant du piratage » .