SES va diffuser en Europe, par satellite, des chaînes TV pour la RTS Serbe

L'opérateur de satellites SES, en partenariat avec Telekom Serbia, va diffuser 6 chaînes TV et une radio pour pour le télédiffuseur public serbe RTS.

Les chaînes RTS Satelit, RTS Život, RTS Drama, RTS Kolo, RTS Trezor et RTS Muzika, ainsi que la station Radio Beograd, seront retransmises vers les têtes de réseaux câblés européens et devenir accessibles pour des millions de Serbes expatriés sur le continent, grâce à une carte à puce qui peut être intégrée à leur décodeur. Pour sa part, Telekom Serbia fournira depuis Belgrade tous les services au sol, notamment la liaison satellite montante, le codage et le brouillage, et s'appuiera sur l'un des satellites ASTRA de SES, positionné à 5 degrés Est.

« Nous travaillons depuis de nombreuses années avec notre partenaire Telekom Serbia dans le cadre de projets diversifiés, et ce nouvel accord vient non seulement renforcer notre présence sur le marché mais aussi cette coopération de longue date,» souligne Martin Ornass-Kubacki, Vice President, Chief Regional Officer Central Eastern Europe, SES Video, la nouvelle unité commerciale de SES. « Nous sommes par ailleurs ravis que RTS ait choisi notre satellite ASTRA pour la distribution de ses chaînes auprès du public serbe à travers l’Europe ».

Milutin Nikolic, Wholesale Director chez Telekom Serbia, ajoute : « Nous sommes enchantés de nous mettre au service de RTS. La qualité et le professionnalisme de SES, ainsi que notre partenariat de longue date, ont été décisifs dans la conclusion de ce contrat, et nous nous réjouissons de servir au mieux les besoins de RTS en collaboration avec SES.»