6 200 petits satellites lancés au cours des 10 prochaines années

Le marché des petits satellites est en pleine croissance en termes de demande et de capacité et le futur de ce secteur s'annonce prometteur.

En effet, selon le dernier rapport d'Euroconsult « Prospects for the Small Satellite Market », plus de 6 200 petits satellites d'une masse inférieure à 500 kg seront lancés au cours des dix prochaines années – soit sept fois plus qu'au cours de la décennie passée –, représentant 30 milliards de dollars de revenus.

Le marché des petits satellites entre 2017-2026 sera alimenté par le déploiement de multiple de constellations représentant plus de 70% du marché, essentiellement pour des opérateurs commerciaux. Et si, au cours de la décennie passée, les satellites de petite taille étaient utilisés pour les besoins de validation en orbite de technologies ou des fins éducatives, à l'avenir, ce sont les segments de l’observation de la Terre – plus de 1 100 satellites attendus d'ici 2026 – et la fourniture d'un accès internet à haut débit, avec 3 100 satellites lancés d'ici 2026, qui seront mis en avant .