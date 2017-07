LG récompensé pour son téléviseur OLED LG E7

Le téléviseur OLED LG E7 vient d'être primé lors de la 14e édition du « CE Week TV Shootout » qui a eu lieu à New-York.

Ce modèle de 65" (165 cm), qui combine les performances des technologie OLED et HDR et le son immersif Doldy Atmos, a reçu le prix de « 2017 king of TV », se distinguant ainsi de 6 autres concurrents et permettant à LG de remporter ce prix pour la 4e année de suite.

Rappelons que les modèles OLED commercialisés par LG en 2017 comprennent les séries W7 (65 et 77" soit 165 et 195 cm), G7 (65 et 77"), E7 (55 et 65"), C7 (55 et 65") et B7 (55 et 65") .