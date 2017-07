Phase finale de préparation pour Vega

Le lanceur léger d'Arianespace Vega est dans sa phase finale de préparation en vue de son lancement, le 1er août prochain, à partir du Centre Spatial Guyanais à Kourou.

Cette mission permettra de mettre en orbite deux passagers : le satellite d’observation de la Terre OPTASAT-3000, du Ministère italien de la Défense, qui donnera la possibilité d’obtenir des images en haute résolution de n’importe quelle partie du globle ; et le satellite Venµs (pour Vegetation and Environment monitoring on a New MicroSatellite), un projet commun de l'Agence Spatiale Israélienne et du CNES, chargé de fournir un suivi rapproché et régulier de la végétation sur la surface de la Terre.

Il s'agira de la 10e mission du lanceur Vega depuis le début de ces missions, en 2012, toutes réalisées avec succès .