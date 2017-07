MCM rend hommage à Chester Bennington

La chaîne MCM a prévu de rendre hommage ce lundi 24 au chanteur Chester Bennington, du groupe américain Linkin Park, décédé jeudi dernier.

À partir de 20h45, il sera possible de redécouvrir la carrière de celui que l’on surnommait Chazy Chaz à travers ses titres les plus connus comme « In the End », « What I've Done » ou « Shadow of the Day ».

La chaîne MCM Top lui dédie également son « Top Star » à partir de 22h30 .